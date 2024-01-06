Üye Girişi
Haberler

Altıntaş'ta Sentetik Ecza Hap Operasyonu

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda, bir evde 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 7 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı aramada, bir evde 9 adet "Galara" isimli sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesi ilçede bulunan 7 adreste yapılan eş zamanlı aramada, Z.S. isimli şahsın evinde 9 adet "Galara" isimli sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından talimat doğrultusunda serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altıntaş Kütahya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title