Altıntaş'ta Sentetik Ecza Hap Operasyonu
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda, bir evde 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 7 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı aramada, bir evde 9 adet "Galara" isimli sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesi ilçede bulunan 7 adreste yapılan eş zamanlı aramada, Z.S. isimli şahsın evinde 9 adet "Galara" isimli sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından talimat doğrultusunda serbest bırakıldı. - KÜTAHYA