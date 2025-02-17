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Altınova'da Servis Minibüsünde Yangın

Altınova'da Servis Minibüsünde Yangın
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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanenin otoparkında park halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevler çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin otoparkında bulunan servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi'nin otoparkında park halinde bulunan bir servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm araca yayıldı. Bölgeye sevk edilen Altınova itfaiye ekipleri yangını çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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