Altınova'da Eski Eş Dehşeti: Silahlı Yaralama ve İntihar

Altınova'da eski eş dehşeti saçtı: Tabancayla yaralayıp intihar etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da 4 yıl önce ayrıldığı eşini silahla yaralayan şahıs, olay sonrasında saklandığı kabristana, jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından elindeki silahla intihar ederek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova mahallesi Sahil mevkiinde kebapçılık yaptığı öğrenilen Ayhan Ayhan 4 yıldan bu yana ayrı yaşadığı eşi Canan Ayhan'ı sokak ortasında silah yaraladı. Ayhan Ayhan, olay sonrasında Altınova Kabristan'ına giderek orada saklandı. Jandarma ekipleri, Altınova Kabristan'ında bir kişinin silahla intihar ettiğine ait ihbarı alınca kabristan gittiklerinde, intihara edenin Ayhan Ayhan olduğunu tespit etti.

Ayvalık'ta bir gözlük fabrikasında çalışan iki çocuk annesi Canan Ayhan, bugün saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bu sırada bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu Behiye A. ile karşılaşan Canan Ayhan, birlikte apartmandan indi.

Apartman kapısının önüne geldiklerinde Canan Ayhan'ın önü bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayhan Ayhan tarafından kesildi. Ayhan, yanındaki tabancayı eşine doğru doğrultup, peş peşe ateşledi. Canan Ayhan çenesi ve omzundan yaralandı. Ayhan, ardından bu defa tabancasını panikle kaçmaya çalışan Behiye A.'ya doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Ancak, tabancası tutukluk yaptı. Bunun üzerine Ayhan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yarine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan Canan Ayhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralı Canan Ayhan'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Jandarma olayın adından kaçan Ayhan Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlatırken, Altınova Mezarlığı'nda bir kişinin tabancayla kendini vurduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine mezarlığa geçen polis ekipleri intihar eden kişinin Ayhan Ayhan olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.