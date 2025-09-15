Altınordu'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Durugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun banket kısmını kullanarak karşıya geçmek isteyen 66 yaşındaki Yusuf Bülbül'e, Ş.D.'nin (30) kullandığı 52 AEH 329 plakalı motosiklet çarptı.

Kaza sonucu Yusuf Bülbül ağır, sürücü ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Bülbül'ü ambulans ile özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU