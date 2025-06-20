Altınları için Vurulan Kadın 151 Gün Savaş Verdi

Altınları için Vurulan Kadın 151 Gün Savaş Verdi
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Adana'nın Feke ilçesinde evinde ensesinden vurulmuş halde bulunan kadın, 151 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Katil ise kadının altınlarını çaldıktan sonra Gaziantep'te yakalandı.

Adana'nın Feke ilçesinde altınları için evinde ensesinde vurulmuş halde bulunan kadın 151 günlük yaşam savaşını kaybetti. Katil, vurduğu kadının altınlarını Gaziantep'te satarken Adana polisince yakalanıp tutuklanmıştı.

Olay, geçen yıl 22 Aralık'ta ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde saat 15.00'te meydana gelmişti. İddiaya göre, evde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk (52) mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Kızıloluk önce ilçede devlet hastanesine sonra da şehir hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahaleler sonrasında özel hastanede tedavisine devam edilen 52 yaşındaki kadın 151 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Katil özel güvenlik görevlisi çıkmıştı

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Kayıtlardan cinayet saatlerinde M.K.E. (37) adlı şüpheli tespit edildi. Özel güvenlik görevlisi olan ve bir süre önce işten ayrıldığını belirleyen polis, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerin çalışması sırasında şüphelinin altınları bozdurmaya Gaziantep'e gittiği belirlendi. Gaziantep'e 25 kilometre kala kullandığı otomobil bozulan şüpheli çekiciyle sanayiler sitesine gitti. Buradan Şahinbey ilçesine bağlı Alabey Mahallesi Hacı Veli Caddesi'ndeki kuyumcuların olduğu bölgeye giden şüpheli M.K.E., bir kuyumcuda Kızıloluk'tan çaldığı 25 ve 30 gramlık bilezikleri bozdurdu. Paranın bir kısmını nakit alan Ergen, bir kısmını da banka hesabından alacağı sırada polislerin şok baskını ile yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Altın Gaziantep'te pahalı diye oraya satmaya gitmişti

Cinayeti itiraf eden ve tabancanın da yerini gösteren şüphelinin ifadesinde, "Kadını tanıyordum, altınları olduğunu biliyordum. Evinin önünden geçiyordum, kapısı açık görünce içeri girdim. Amacım hırsızlıktı sadece ama mutfakta kadının sesi gelince arkasından ensesine tabancam ile ateş açtım. Sonra elindeki bilezikleri çalıp kaçtım. Altınlar ise Gaziantep'te daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim. Maddi sıkıntılarımdan dolayı yaptım" dediği öğrenildi.

21 Ocak'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kasten öldürme', 'konut içerisinde silahlı yağma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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