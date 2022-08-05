Altınkılıç ailesi, kaybolan sütunlarla ilgili açıklama yaptı

Bolu'nun Gövem köyünde kaybolduktan sonra lüks villanın bahçesinde bulunan tarihi sütunlarla ilgili açıklama yapan Altınkılıç ailesi, olayla ilgilerinin olmadığını söyledi.

Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçtiğimiz yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan Kahve Dünyası markası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.

Altınkılıç ailesi iddiaları reddetti

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Altınkılıç ailesi, sütunların köyde yaşayan Sebahattin Becer isimli şahsın evinin önünde bulunduğunu iddia ederek, "Gövem köyünde uzun yıllardır hayrat başında durmakta olan taşlar, 2019 yılında başlayan yol çalışmasında herhangi bir korumaya alınmadığı için, iş makinesi zarar vermesin diye yıllardır ailesi ile Gövem köyünde yaşayan ve köy halkından biri olan Sabahattin Becer tarafından iyi niyetle, taşlar zarar görmesin diye alınmış olup, köy muhtarına bildirilmek suretiyle kendi oturduğu evin önüne koyulmuştur. Sabahattin Becer'in evinin bulunduğu arazide ailemize ait evimiz bulunduğundan konu kamuoyuna farklı yansıyarak bilgi kirliliği yaşanmış ve haberlerde haksız ithamlara yol açmıştır" denildi.

"2 yıl önce taşların alınması talep edildi"

Ailenin açıklamasında taşların 2 yıl önce alınması için Müzeler Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı belirtilerek, "Ayrıca 2020 yılında taşların tarihi değeri olduğunu öğrenen Sabahattin Becer, Müzeler Müdürlüğü'ne yaptığı yazılı başvuru ile taşların alınmasını talep etmiştir. Bu husus, ilgili resmi kurumların da bilgisi dahilinde olup, taşlar alınana kadar resmi kurumlarca uygun ve gerekli görülen işlemlerin yapılması beklenmiştir. Süreçte ilgili kurumlarla iletişim devam etmiş olup, kurumların resmi cevapları da mevcuttur" ifadeleri kullanıldı. - BOLU