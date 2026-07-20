Ankara'da çıkan ot yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, Peçenek Mahallesi'nin Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı