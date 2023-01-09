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Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu! Nedeni ise henüz belli değil

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alternatif tıp uzmanı, evinde yerde yatarken ölü olarak bulundu.

Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydan gelen olayda, alternatif tıp uzmanı olarak bilinen İzzet Yüzbaş (55), randevu verdiği hastalarının gelmesi üzerine kendisine ulaşılamadı. Durumundan şüphelenilen Yüzbaş'ın yakınları çilingir yardımı ile içeri girdi. Yakınları içeri girince acı tablo ile karşılaştılar.

ADAMIN CANSIZ BEDENİNİ YERDE GÖRDÜLER

Yüzbaş'ın yerde yatarken cansız bedeniyle karşılaşan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonucu İzzet Yüzbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonucu Yüzbaş'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yüzbaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Öte yandan, randevusu olan İzmir, Aydın ve Muğla'dan gelen hasta ve hasta yakınları ise yaşanan olay sonrası geri dönmek zorunda kaldı.

Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli Ulus 3. Sayfa Haberler

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