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Almanya'da araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 25 yaralı

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Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı. Araç sürücüsünü gözaltına alan polis ekipleri, başka şüphelilerin olup olmadığını araştırıyor.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığa daldı.

Mannheim kent merkezinde SUV model aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi, araç sürücüsünün kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. Alman polisi, şehir merkezine giriş-çıkışları kapattı.

BÖLGEDE KARNAVAL SEZONU

Olay, Almanya'daki popüler karnaval sezonu sırasında meydana geldi. Mannheim'deki yerel karnaval pazarı perşembe günü açılmış, dün bir geçit töreni düzenlenmişti. Almanya merkezli Welt'in haberine göre, yarın için planlanan geleneksel bir sokak karnavalı etkinliği de bulunuyordu.

Yerel yetkililer, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara şehir merkezinden uzak durmaları yönünde acil durum uyarısı gönderdi ve "büyük çaplı bir operasyon" yürüttüklerini belirtti.

SON AYLARDA BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığı henüz doğrulanmasa da son aylarda Almanya'da araçların kalabalıkların üzerine sürüldüğü birkaç saldırının daha olması, kasıtlı olduğu şüphesini artırıyor. Münih'te şubat ayında, bir saldırgan bir grup göstericinin üzerine araç sürerek iki kişinin ölümüne neden olmuştu. Aralık ayında ise başka bir saldırgan, Magdeburg'daki Noel pazarında aracını kalabalığın üzerine sürerek altı kişinin ölümüne yol açmıştı.

Almanya'da araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 25 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

ekonomik politikalar adamaları delirtti, her gün bir olay hep akp nin suçu, millet cinnet geçiriyor akp nin umrunda değil.

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Almanlar bizi kıskanıyor ondan hep

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

1 ay önce oraya gittim geneli Türk bir şehir. Ölenlerde büyük ihtimalle Türk’tür. Yazık olmuş

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Almanya ya siyasi mesaj veriliyor o bellide, merak ettiğim intihar saldırısı yapan insanları nasıl kodluyorlar nasıl ikna ediyorlar?

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Almanya'da moda oldu artık.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Almanya cok insana ekmek kapisi acmistir. Dilerim dahada kötü seyler yasanmaz. Olenlere rahmet diliyorum.

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