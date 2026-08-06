Ukraynalı casus Bavyera'da tutuklandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren bir silah şirketini gözetleyen, tesislerin fotoğraflarını yabancı bir istihbarat servisine gönderen 33 yaşındaki Ukraynalı erkek, casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Almanya'da artan casusluk faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Münih Başsavcılığı ve Münih Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren bir silah şirketini gözetleyen, tesislerin fotoğraflarını yabancı bir istihbarat servisine gönderen 33 yaşında Ukraynalı bir kişinin casusluk suçlamasıyla Thüringen eyaletinde tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, 33 yaşındaki Ukraynalı erkek şüphelinin Haziran ayında Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren bir silah şirketinin tesislerinin fotoğraflarını çektiği ve bunları müşterisine gönderdiği aktarıldı. Yetkililer, söz konusu fotoğrafların olası sabotaj eylemlerine hazırlık amacıyla çekildiği belirtildi. Münih Başsavcılığı tarafından düşük seviyeli ajan olarak tanımlanan şüphelinin Bavyera eyaletindeki bir cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Yetkililer, 33 yaşındaki şüphelinin hangi ülke adına casusluk yaptığını ve hangi silah şirketini gözetlediğini ise soruşturma gizliliği gerekçesiyle açıklamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı