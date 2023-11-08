Almanya'da okulda öğretmene silahlı tehdit

Almanya'nın Hamburg şehrinde bir okulda 2 kişi, öğretmeni silahla tehdit ettikten sonra kaçtı. Okulu tahliye eden polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'nın Hamburg şehrinde bin 50 öğrencinin bulunduğu bir okulda silah paniği yaşandı. Blankenese belediyesinde bulunan Stadtteilschule Blankenese Okulu'nda 2 kişi, bir öğretmeni silahla tehdit etti. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, okulu tahliye etti. Tahliye edilen öğrenci ve öğretmenler güvenli bir alana alınırken, okulda Türkiye vatandaşlarının da olduğu öğrenildi. Öğrenci olup olmadıkları henüz belli olmayan 2 şüphelinin öğretmeni tehdit ettikten sonra okulda saklandığı, bu nedenle 2 sınıfın tahliye edilemediği açıklandı. Olay yeri polis tarafından kordon altına alınırken, polis helikopterleri ve keskin nişancılar olay yerine geldi. Polis, okul ve çevresinde şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - HAMBURG