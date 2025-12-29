Haberler

Almanya'da hırsızlar duvarı delerek banka kasasını soydu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde, Noel tatilini fırsat bilen hırsızlar, bir bankanın kasasını matkapla delerek soydu. Hırsızların profesyonel oldukları ve soygunu planlayarak gerçekleştirdikleri düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Gelsenkirchen kentinde Noel tatilini fırsat bilen kimliği belirsiz hırsızlar, matkapla duvarını deldikleri bankanın kasasını soydu.

Almanya'da adeta hayatın durduğu Noel tatilinde filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Gelsenkirchen şehrinde bulunan bir tasarruf bankası Noel tatili sırasında soyuldu. Polise göre; hırsızlar, önce Buer semtindeki bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına kadar ulaştı, daha sonra ise matkapla duvarı delerek kasaların olduğu bölüme geldi. Kişisel eşyaların ve birikimlerin de saklandığı kasaları açan hırsızlar, çaldıkları paralarla kaçtı.

Planlı soygun ihtimali

Polis, olaydan bugün yerel saatle 03.58'de yangın alarmının devreye girmesi üzerine bankaya giden itfaiye ekiplerinin yaptığı bilgilendirmeyle haberdar oldu. Profesyonel oldukları belirtilen hırsızların, bankanın kasasına ulaşmak için duvarı deldikleri sırada ortaya çıkan ısı ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürttükleri öğrenildi. Gelsenkirchen polisi Alman medyasına yaptığı açıklamada, hırsızların teknik bilgilere sahip olduklarını varsaydıklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını, hırsızlığın Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir soyguna işaret ettiğini belirtti.

Çalınan paranın miktarı kontroller sonrası ortaya çıkacak

Hırsızların ne kadar süre bankada kaldıkları belirsizliğini korurken, çalınan paranın miktarının yapılacak kontroller sonrası ortaya çıkacağı bildirildi. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, bilgi sahibi olanların güvenlik yetkililerine başvurmasın çağrısında bulundu.

Almanya'da 24-25-26 Aralık günleri bankalar başta olmak üzere resmi daireler Noel arifesi ve bayramı nedeniyle kapalıydı. 27 ve 28 Aralık tarihleri de hafta sonuna denk geldiği için Noel tatili 5 günü çıkmıştı. - GELSEN KİRCHEN

