Avrupa'nın örnek ülkesini sarsan olay! Hırsızlar ordunun 20 bin mühimmatını çaldı
Almanya'da kimliği belirsiz hırsızlar, Alman ordusunun kullanımı için üretilen yaklaşık 20 bin mühimmatı, mola için duran nakliye aracından çaldı.

Almanya'da güvenlik güçlerini alarma geçiren bir hırsızlık vakası yaşandı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, 25 Kasım gecesi sivil bir nakliye şirketi tarafından taşıması yapılan yaklaşık 20 bin mühimmat, ülkenin kuzeyindeki Magdeburg kenti yakınlarındaki Burg ilçesinde sürücünün mola verdiği sırada kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.
Almanya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulanan soygun, sürücünün kamyonu mola verdiği otelin önüne park ettiği sırada gerçekleştirildi.

OLAY KIŞLADA YAPILAN SAYIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık olayı ertesi gün nakliye şirketinin mühimmatı teslim ettiği kışlada yapılan sayım sırasında ortaya çıktı. Yapılan sayımda 10 bini gerçek diğerleri tatbikat mermisi olan yaklaşık 20 bin mühimmatın eksik olduğu belirlendi.

NAKLİYE ŞİRKETİNE "İHMAL "SUÇLAMASI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, nakliye şirketinin büyük ihmali olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın ön raporuna göre, Alman ordusuna ait kargonun taşınmasından sorumlu nakliye şirketinin söz konusu transfer sırasında iki sürücü bulundurma, mola sırasında sürücülerden birinin mutlaka kamyon içinde veya dışında olumsuzluklara karşı gözlemcilik yapma gibi sözleşmedeki güvenlik yönetmeliklerini ihmal ettiği anlaşıldı. Ayrıca sürücünün teslimat yapacağı kışlaya az bir mesafede bulunan otelde konaklamasının da normal planlama dahilinde olmadığına dikkat çekildi.

MÜHİMMATIN YANLIŞ ELLERE GEÇMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Olayın sıradan bir hırsızlık olmadığı, faillerin kamyonu uzun süre takip etmiş olabileceğine ilişkin delillere ulaşan Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin olaya ilişkin kapsamlı soruşturması devam ederken, çalınan 20 bin mühimmatın bulunması için yoğun çaba gösterildiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hırsızlığı çok ciddiye alıyoruz, çünkü bu tür mühimmatın yanlış ellere geçmemesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

