Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı

Alman polisi, Darmstadt Başsavcılığının emriyle A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay sabah saatlerinde Almanya'daki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu. Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı.

İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi. Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emni0yet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay serbest bırakıldı.

Erel ve Albay'ın gözaltına alınması sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - FRANKFURT