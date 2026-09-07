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Almanya’da elektrik hatları yakınında 21 patlayıcı bulundu

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Almanya’nın doğusundaki Saksonya eyaletinde elektrik şebekesine yönelik sabotaj soruşturması kapsamında, yüksek gerilim hatlarının yakınında 21 el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiği açıklandı.

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde elektrik şebekesine yönelik sabotaj soruşturması kapsamında, yüksek gerilim hatlarının yakınında 21 el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiği açıklandı.

Almanya'da kritik altyapılara yönelik güvenlik endişeleri, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinde günlerdir yetkilileri alarma geçiren elektrik şebekesine yönelik saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında toplam 21 patlayıcı düzeneğin bulunduğu açıklandı.

Alman Bild gazetesi, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Wesel kentinde polis ekiplerinin başka bir trafo merkezinin çevresindeki güvenlik çitinin kesilerek açıldığının tespit edilmesinin ardından geniş çaplı inceleme başlattığını bildirdi.

Alman polisi Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen hafta elektrik şebekesine yönelik bir dizi sabotaj saldırısının sorumluluğunu üstlendiği iki mektubu medya kuruluşlarına gönderen 48 yaşındaki bir şüphelinin arandığını duyurmuştu. Şüphelinin evinde patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekler bulunurken, kendisi hala yakalanamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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