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Almanya’da elektrik dağıtım merkezlerine sabotaj şüphelisi yakalandı

Almanya’da elektrik dağıtım merkezlerine sabotaj şüphelisi yakalandı
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Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde elektrik dağıtım merkezlerine yönelik sabotajların sorumlusu olduğu belirtilen ve 3 Eylül’den beri ülke genelinde aranan 48 yaşındaki Daniel V., trafik kontrolü sırasında yakalandı.

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde elektrik dağıtım merkezlerine yönelik sabotajların sorumlusu olduğu belirtilen ve 3 Eylül'den beri ülke genelinde aranan 48 yaşındaki Daniel V., trafik kontrolü sırasında yakalandı.

Almanya'da son dönemde kritik altyapılara yönelik sabotaj girişimleri güvenlik endişelerini artırırken, olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde elektrik dağıtım merkezlerine yönelik sabotajların sorumlusu olduğu belirtilen 48 yaşındaki Daniel V., Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Weisweiler bölgesinde trafik kontrolü sırasında yakalandı.

"Şüphelinin üzerinde patlayıcılar vardı"

Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre; tek başına yaya olarak bölgede bulunan şüpheli, polis kontrol noktasını aşmaya çalışırken yakalandı. Polis, şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde patlayıcılar olduğunu ve direniş göstermediğini bildirdi. Polis, ele geçirilen patlayıcıların incelendiğini ve bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirileceğini de bildirdi.

Polisin paylaştığı bilgilere göre; Daniel V., Brandenburg eyaletinin güneyindeki Janschwalde enerji santrali yakınında yüksek gerilim hatlarına havai fişek benzeri ev yapımı patlayıcılar ile saldırı yapmak, Dormagen kentinde bir trafo merkezine yönelik saldırı ve Saksonya eyaletinde elektrik şebekesine yönelik saldırı ile suçlanıyor.

3 eyalette sabotaj gerçekleştirdi

Şüpheli Daniel V., Brandenburg, Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde elektrik şebekelerine yönelik saldırıların faili olarak aranıyordu. Geçtiğimiz hafta perşembe gününden bu yana ülke genelinde aranan Daniel V.'nin trafo merkezlerine saldırılarda kullandığı kendi yaptığı bir kaç cihaz, Weisweiler bölgesindeki bir elektrik santralinde bulunmuştu. Cihazların yanında saldırıların sorumluluğunu üstlendiği bir mektubu da bulan polis, şüpheli Daniel V.'nin yerini tespit etmek için 5 gündür bölgedeki kontrollerini sıkılaştırmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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