Almanya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Almanya'nın Mellrichstadt şehrinde bir elektrik tedarik şirketinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Mellrichstadt şehrinde 'Überlandwerke Rhön' adlı elektrik dağıtım şirketine ait ofiste 21 yaşındaki personel, bıçakla iş arkadaşlarına saldırdı. Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonucu 59 yaşındaki kadın çalışanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 55 ve 62 yaşındaki iki erkek personelin ise ağır yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise gözaltına alındığı aktarıldı. Saldırının nedenine yönelik başlatılan soruşturmanın devam ettiği, saldırganın yarın mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi. Saldırının gerçekleştirildiği sırada olaya şahit olan yaklaşık 50 kişiye ise psikolojik destek sağlandığı bildirildi. - BAVYERA