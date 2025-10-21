Almanya'da Başbakan Merz Protesto Edildi

Haberler

Almanya'da binlerce kişi, Başbakan Friedrich Merz'in göçmenleri hedef alan açıklamalarına tepki göstererek Hristiyan Demokrat Birlik'in Genel Merkezi önünde protesto düzenledi. Göstericiler, ırkçılığa karşı sloganlar atarak Merz'in sözlerini eleştirdi.

Almanya'da binlerce kişi, "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" sözleriyle göçmenleri hedef Başbakan Friedrich Merz'i partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in Genel Merkezi önünde protesto etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in geçen hafta Potsdam kentinde yaptığı ve göçmenleri hedef alan "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" sözlerine tepkiler artarak devam ediyor. Başkent Berlin'de Merz'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Genel Merkezi önünde toplanan binlerce kişi Merz'i protesto etti.

"Biz Kızlarız" sloganıyla düzenlenen gösteride bir araya gelen 7 bin 500 kişi, Başbakan Merz'in göçmenleri hedef alan sözlerini ve aynı konuşmada kullandığı "Kızlarınıza bunun ne anlama geldiğini sorun, sanırım oldukça açık ve net bir cevap alacaksınız" açıklamasına da tepki gösterdi.

"Naziler dışarı"

"CDU'dan korkuyorum", "Irkçılık şehrin görüntüsünde bir sorundur", "Kızlar Merz'e karşı", "Şehrin görüntüsünde sorunumuz yok ırkçılık sorunumuz var" ve "Merz sen şehrin görüntüsünde bir sorunsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler sık sık "Biz şehrin görüntüsüyüz", "Naziler dışarı" şeklinde sloganlar attı.

İklim hareketi Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) gösterilerinde tanınan aktivist Luisa Neubauer kendisinin çağrısıyla yapılan gösterideki konuşmasında, "Ekolojik iklimi Friedrich Merz'den korumaya alışkınım, toplumsal iklimi de Merz'den koruyacağım. Irkçı ve ayrımcı ifadeler açıklamaya mazeret gösteriliyor bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Gösteride bazı siyasiler ile göçmen kökenli aktivistler de yaptıkları konuşmalarda, Merz'in açıklamasında kullandığı 'Kızlarınıza sorun" tezinin kadınlara yönelik ırkçı bir söylem olduğunu söyledi. Başbakanın sözlerinin toplumu da böldüğünü belirten konuşmacılar, Merz'i kadınların güvenliğinin popülist söylemler için araçsallaştırılmasına öfkeli olduklarını vurguladı. Konuşmaların ardından gösteri olaysız sona erdi.

Merz göçmenleri hedef almıştı

Başbakan Merz, geçen hafta Potsdam kentinde göç politikasına ilişkin değerlendirme yaparken göçmenlerin varlığına işaret ederek, "Şehrin görüntüsünde hala sorun var. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt sınır dışı kararlarını uygulamak için çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklaması koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti'nin yanı sıra kamuoyundan tepki gören Merz, sözlerini geri alması ve özür dilemesi çağrılarına geri adım atmayarak cevap vermişti.

Merz, kendisine tepki çeken açıklamasını soran bir gazeteciye, "Çocuklarınız olup olmadığını bilmiyorum, ama eğer kız çocuklarınız varsa, kızlarınıza bunun ne anlama geldiğini sorun, sanırım oldukça açık ve net bir cevap alacaksınız. Benim geri alınacak özür dileyecek bir durumum yok. Aksine, bir kez daha söylüyorum, bu durumu değiştirmeliyiz ve federal içişleri bakanı da bunu değiştirmek için çalışıyor ve biz bu politikayı sürdüreceğiz" cevabını vermişti. - BERLİN

