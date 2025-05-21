Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 5 Şüpheli Gözaltında

Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 5 Şüpheli Gözaltında
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Almanya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14-18 yaşları arasında 5 şüpheli, aşırı sağcı 'Son Savunma Dalgası' örgütüne üyelikleri nedeniyle gözaltına alındı. Şüphelilerin mültecilere ve siyasilere yönelik saldırı planları olduğu ortaya çıktı.

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütüne yönelik 4 eyalette gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yaşları 14-18 arasında değişen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'da Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen ve Thüringen eyaletinde 13 farklı meskende eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, aşır sağcı terör örgütü olduğundan şüphelenilen bir hücrenin çökertildiği ifade edildi. Operasyonlarda yaşları 14 ila 18 arasında değişen Benjamin H, Ben-Maxim H, Jerome M, Lenny M. ve Jason R. adlı 5 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelilerin "Son Savunma Dalgası" adlı aşırı sağcı terör örgütüne üye oldukları belirtildi. Şüphelilere Nisan 2024'te kurulan örgüte yardım-yataklık yapma, kundaklama ve cinayete teşebbüs suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerin "Alman ulusunun korunması ve savunmasında kurdukları örgütü son çare" olarak gördükleri, bu kapsamda fikir ve eylem birliği içinde oldukları kaydedildi. Şüphelilerin Almanya'da başta göçmenlere, yabancılara ve siyasilere karşı saldırı planladıkları, mülteci yurtlarını hedef aldıkları, şiddet eylemleri yoluyla Almanya'da demokratik sistemi de çökertmeyi planladıkları kaydedildi. Brandenburg eyaletinde gözaltına alınan 15 yaşındaki iki lise öğrencisinin Ekim 2024'te bir kültür merkezini ateşe verdiği, diğer 2 şüphelinin ise bir mülteci kampına saldırı düzenlediği belirtildi.

"Aşırı sağcı terörizm yaş tanımıyor"

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, gözaltına alınan şüphelilerin yaşlarına dikkat çekerek, "Şok edici olan gözaltına alınanların tamamının, terör örgütü kurulduğunda reşit olmadıklarıdır. Bu endişe verici bir işarettir. Aşırı sağcı terörizmin yaş tanımadığını göstermektedir" dedi. Hubig yazılı açıklamasında, şüphelilerin mültecilere ve siyasi muhaliflere yönelik kundaklama ve bombalı saldırılar planladıklarını vurguladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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