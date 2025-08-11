Almanya'da Aile İçinde Cinayet ve Trafik Faciası

Almanya'da 34 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldüren adam daha sonra bebeği ve diğer çocuğunu alıp aracıyla ters yöne girerek karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada baba ve bebeği hayatını kaybederken diğer çocuğu ile çarptığı aracın sürücüsü yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Waldachtal kasabasında aile içi tartışma faciayla sonuçlandı. Bir kişi önce karısını öldürdü ardından bebeği ve diğer çocuğunu alıp aracıyla ters yöne girerek karşı yönden gelen diğer araca çarptı. Kazada baba ve bebeği öldü, diğer çocuğu ile çarptığı aracın sürücüsü yaralandı.

Rottweil Cumhuriyet Savcılığı ve Pforzheim Polis Merkezinden yapılan ortak açıklamaya göre, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Waldachtal kasabasında 37 yaşındaki bir kişi aile içi tartışma sonrası 34 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü. Ardından 3 aylık bebeği ile 22 aylık çocuğunu alan baba kendi otomobili ile trafiğe çıktı. Baba Pfalzgrafenweiler bölgesine geldiklerinde otomobili bilerek karşı yola doğru hareket etti ve seyir halindeki bir diğer araca çarptı. Kazada baba ve bebeği öldü, 22 aylık çocuğu ile çarptığı aracın 29 yaşındaki kadın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza bölgesinden sorumlu Rottweil Savcılığı kazaya ve cinayete ilişkin soruşturma başlattı. - BERLİN