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Almanya'da 4 yaşındaki kızın ölümü davasında anestezi uzmanı 13 yıl 6 ay hapis aldı

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Almanya'nın Kronberg şehrinde 5 yıl önce bir diş kliniğinde kontamine iğne yaptığı 4 yaşındaki kızın ölümüne neden olan 69 yaşındaki anestezi uzmanı, cinayet suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme onu üç kez cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu buldu.

Almanya'nın Kronberg şehrinde 5 yıl önce bir diş kliniğinde kontamine iğne yaptığı 4 yaşındaki kızın ölümüne neden olan anestezi uzmanı, yeniden yargılandığı davada cinayet suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan 69 yaşındaki anestezi uzmanı hakkındaki davada karar çıktı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında 18 Eylül 2021 tarihinde Kronberg şehrindeki bir diş kliniğinde, kontamine (sterilliği bozulmuş, enfekte kan bulaşmış) iğne yaptığı 4 yaşındaki kızın ölümüne neden olan 69 yaşındaki anestezi uzmanı cinayet suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olay günü aynı şişeden önce bir yetişkine ardından 4 çocuğa anestezi ilacını enjekte eden 69 yaşındaki uzmanın üç kez cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, ayrıca olay sonrası gelişen süreçte anestezi uzmanının suçunu örtbas etmeye çalıştığına da vurgu yaptı. İşlem yapılırken hijyen kurallarının ihlal edildiğine dikkat çeken mahkeme, diş kliniğinde anestezi verilen 4 yaşındaki kız çocuğunun kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğine, diğer iki çocuğun da hastanede yoğun bakıma alındığına işaret etti. Mahkeme, anestezi uzmanının 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

5 yıllık davada anestezi uzmanının cezası arttı

18 Eylül 2021 tarihinde Kronberg şehrindeki bir diş kliniğinde yaşanan olayda 69 yaşındaki çalışan bir yetişkin ile 4 çocuğa anestezi verdi. 4 çocuktan 4 yaşındaki Emilia kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde kullanılan anestezi ilacının ve iğnenin hijyen kuralları göz ardı edilerek 5 hastaya kullanıldığı belirlenmişti. Ayrıca 4 yaşındaki kızın durumunun kritikleşmesi sürecinde ambulans çağırmak yerine kendi başına müdahale etmeye çalıştığı tespit edilmişti.

Tutuklanan ve yargılama süreci başlayan 69 yaşındaki anestezi uzmanı yerel mahkemenin verdiği kararda 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Anestezi uzmanı, savcılığın itirazı sonrası yeniden yargılanmaya başlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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