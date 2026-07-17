Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan 148 bin 311 kişi firarda

Almanya'da haklarında ulusal çapta tutuklama emri çıkarılan 148 bin 311 kişi firarda olduğu bildirilirken, firarda olanların 94'ü terörle bağlantılı suçlardan aranıyor.

Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan yaklaşık 150 bin kişinin firarda olduğu ortaya çıktı. Alman hükümetinin Alman Federal Meclisi'ndeki muhalefet partilerinden Yeşiller Partisi'nin soru önergesine verdiği cevabta, işledikleri suçlar yüzünden hapiste veya tutuklu yargılama öncesinde gözaltında olması gereken 148 bin 311 şüpheli firarda olduğu bildirildi. Haklarında ulusal çapta tutuklama emri bulunan ve polis tarafından aranan firarilerden 94 kişi terörle bağlantılı suçlardan, 15 bini şiddet/saldırı, yaklaşık 2 bin 500'ü de cinayet ve adam öldürme suçlarından dolayı aranıyor.

Almanya'da 1 Temmuz 2026 tarihli verilere göre, 148 bin 311 şüpheliden bazıları hakkında birden fazla tutuklama emri bulunduğu, bu nedenle polisin elindeki tutuklama emri sayısının 170 bin 667 olduğu ifade edildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı