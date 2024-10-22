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"Allah tarafından gönderildim" diyerek kendini sokaklara attı

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Gece vakti kendini sokağa atan ve alkol aldığı belirtilen bir kişi, Allah tarafından gönderildiğini iddia ederek dualar etti. Polis, kişiyi olay yerinden götürmeye çalışırken, kişi kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu söyleyerek direndi.

Sarhoş veya madde aldığı düşünülen bir kişi gece yarısı sokağa çıkarak Allah tarafından gönderildiğini iddia etmeye başladı. Dakikalarca dua eden şahıs, kendi kendine "Buraya Allah tarafından gönderildim" demeye başladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri şahsı götürmeye çalıştığında da Allah'ın elçisi olduğunu söyleyerek kendini yerlere attı. O anlar, civardaki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

'Allah tarafından gönderildim' diyerek kendini sokaklara attı

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Polis

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Yorumlar (1)

T.C. GÖKBÖRÜ:

Çok içme içince kendini peygamber sanıyorsun

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