Bursa'da uygulama yapan trafik ekiplerinden kaçan şüpheli, gece yarısı şehri ayağa kaldırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri 16 GT plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü, ehliyetini vereceği sırada gaza basarak uygulama noktasında kaçtı. Uygulamadan kaçan aracın peşine düşen ekipler, şüpheli aracı Selimiye Mahallesi 1. Kara Osman Sokak üzerinde yakaladı. Şüpheli, ekip otosuna çarparak kaçmaya çalışsa da yakayı ele verdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ALKOLÜM VARDI, ÖZÜR DİLERİM"

Kaza sonrası yakalanan şüpheli Tuncer Doğan B., ekiplerce etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ters kelepçe yapılan şüpheli şahıs, "Alkolüm vardı, özür dilerim be abi" dedi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tuncer Doğan B.'nin yürümez haldeki aracı otoparka çekildi. Sürücüye toplamda 35 bin 483 lira para cezası kesilirken, ehliyetine ise 2 yıl el konuldu.