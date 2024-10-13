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Ankara'da balkondan evine girmeye çalışan Amerikalı boşluğa düşerek öldü

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde balkondan evine girmeye çalışırken dengesini kaybeden 72 yaşındaki Amerika uyruklu James Link Hanvey, balkon ile duvar arasındaki boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Olay gece saat saat 00.05 sıralarında Çankaya İdaresi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Amerika uyruklu James Link Hanvey (72) alkollü vaziyette ikametinin bulunduğu balkon kısmına gelerek, balkondan evine girmeye çalıştığı esnada dengesini yitirerek balkonla duvar arasındaki boşluğa düştü.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldığı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara'da balkondan evine girmeye çalışan Amerikalı boşluğa düşerek öldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankaya 3-sayfa Sağlık ankara

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