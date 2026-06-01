"Alkollü değilim ama şüpheliyim" dedi, alkollü çıktı

Burdur'da uygulama noktasında durdurulan sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddedip alkollü olmadığını iddia etti. Yapılan kontrolde 1.29 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu ve 25 bin lira ceza kesildi.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 20 ADN 890 plakalı otomobil polis ekiplerin rutin uygulaması çerçevesinde durduruldu. Sürücü R.G. uzun süre alkolmetreye üflemek istemezken alkollü olmadığını sadece kendisinden şüphe ettiğini iddia etti. Sürücüye polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 1.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü R.G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Aracı ise yakınına teslim edilirken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

