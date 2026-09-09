Alkollü yakalanan sürücü, ekiplere ‘abartmayın’ diyerek çıkıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bir otomobilde yapılan kontrollerde sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü işlemler sırasında görevini yapan polislere, 'abartmayın' diyerek, üste çıkmaya çalıştı. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından B.B. yönetimindeki 39 NJ 005 plakalı otomobilde yapılan kontrollerde, sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi. B.B.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 25 bin TL idari para cezası uygulandı. İşlemler sırasında polis ekiplerinin otomobili teslim alması için bir sürücü çağırmasını istemesi üzerine B.B. aracının park halinde olduğunu savunup, 'abartmayın' diyerek, üste çıkmaya çalıştı. İşlemlerin ardından B.B. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, Camikebir Mahallesi Ulu Cami Geçidi üzerinde polis ekipleri 07 AYC 900 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayarak, kaçan sürücü bir süre sonra aracı bırakarak, kaçtı. Minibüse 'dur ihtarın uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası yazıldı. İşlemlerin ardından minibüs çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı