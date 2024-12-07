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Alkollü uzman çavuş uygulamada durmadı, polis memuruna çarpıp şehit etti

Alkollü uzman çavuş uygulamada durmadı, polis memuruna çarpıp şehit etti
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Adana'da uygulama noktasından aracıyla kaçmaya çalışan uzman çavuşun çarptığı polis memuru şehit düştü.

Adana'da uygulama noktasından aracıyla kaçmaya çalışan uzman çavuşun çarptığı polis memuru şehit düştü. Yakalanan uzman çavuş alkollü çıktı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri asayiş uygulaması düzenlendi. Polis memuru Mustafa Akgül, 31 AED 634 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü Murat A. (34) durmayarak polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

Polis memurunu aracın altında 70 metre sürükleyen Altaş, direğe çarparak durabildi. Polis telsizi anonsu üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevke edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, polis memuru Mustafa Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerinin ardından Akgül'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisi memurunu şehit düşüren sürücü ise İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi. Hafif yaralanan uzman çavuş ise hastaneye kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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