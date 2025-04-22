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Alkollü Tartışma Kanlı Bitti: Adam Duvardan Düştü

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Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen bir adam, arkadaşına bıçak çektiği sırada itildiği için 2 metre yükseklikten düştü ve ağır yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen adam, arkadaşı ile arasından çıkan tartışma sonucunda arkadaşına bıçak çekti, ardından ise arbedede itilerek 2 metre uzunluğundaki duvardan düşerek ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi Atilla Sokak'ta bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (52) alkol aldıktan sonra K.U.'ya ait olduğu öğrenilen kahvehaneye gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle O.E. (48) ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma sırasında A.A., O.E.'ye bıçak çekti, ardından O.E.'nin itmesi sonucu 2 metre uzunluğundaki bir yerden düştü. Düşme sonucu başından ağır yaralanan A.A. yerinden kalkamadı. Yerde kanlar içinde gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan A.A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan A.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken O.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntülerde A.A. ile O.E.'nin tartıştığı, tartışmayı gören kahvehane sahibi K.U.'nun ikiliyi ayırmak için geldiği ve A.A.'nın düşme anı yer aldı. - DENİZLİ

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Alkollü Tartışma Kanlı Bitti: Adam Duvardan Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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