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Polisten kaçan alkollü taksi şoförünün kullandığı araç iki duvar arasında sıkıştı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde alkollü olduğu için polisten kaçan taksi şoförünün kullandığı araç, market duvarı ile apartmanın bahçe duvarı arasında sıkıştı. Sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken, şaşkına çeviren olay güvenlik kamerasında anbean kaydedildi.

TAKSİ İKİ DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Olay, saat 03.30 sıralarında, Etimesgut ilçesi Altay Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü Y.K., 06 T 3940 plakalı otomobille kaçtı. Y.K. bir süre kaçtıktan sonra izini kaybettirmek için Ayaş- Ankara Yolu Bulvarı'ndaki bir marketin otoparkına girdi. Polislerin takipte olduğunu görünce tekrar dışarı çıkmaya çalışan sürücünün aracı market duvarı ile yanındaki apartmanın bahçe duvarı arasında sıkıştı.

Polisten kaçan alkollü taksi şoförünün kullandığı araç iki duvar arasında sıkıştı

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü Y.K., polis ekipleri tarafından aracın yan camından dışarı çıkarılıp yakalandı. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, alkollü olduğu belirlenen Y.K.'nin ehliyetine el koyuldu. Araç ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Polisten kaçan alkollü taksi şoförünün kullandığı araç iki duvar arasında sıkıştı

"ORASI EL ARABASI DAHİ GEÇMEYEN BİR YER"

Olay yerindeki markette çalışan Mehmet Taş, "Sabah işe geldim; bir baktım bizim market ve duvar arasına bir taksi girmiş. Orası el arabası dahi geçmeyen bir yer. Bu araba nasıl oraya girmiş benim de aklım ermiyor. Görünce çok şaşırdım" dedi.

Polisten kaçan alkollü taksi şoförünün kullandığı araç iki duvar arasında sıkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

mahmut süt:

bırakın orda kalsın vatanı koruyanı peşinden koşturmayacalsınız önce vatan

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