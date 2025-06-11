Alkollü Sürücüyle Zincirleme Kaza: 6 Ay Ehliyetsiz Kalacak

Alkollü Sürücüyle Zincirleme Kaza: 6 Ay Ehliyetsiz Kalacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2.4 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kazada, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2.4 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet G. idaresindeki 07 JR 567 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Tamer G. yönetimindeki 06 AFA 477 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç da önündeki Süleyman A.'nın kullandığı 07 EYR 61 plakalı Fiat Linea marka otomobile çarptı.

Kaza sonrası gerginlik yaşandı

Kaza sonrası otobüs sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Olay yeri yakınındaki motorize polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı. Kendilerini iyi hissetmediklerini belirten hafif ticari araçtaki yolcu Necla G. ve Cemile C.Y. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücüye ceza

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Tamer G.'nin 2.4 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Başkanın görevden alındığı ilçede belediye AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı Şişli sokaklarını karıştırdı
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Jennifer Lopez, sahnede giydiği cesur kıyafetiyle ağızları açık bıraktı

Jennifer Lopez cesur kıyafetiyle ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.