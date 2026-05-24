Kayseri'de trafik denetimi: 40 bin TL cezayı mutlulukla karşıladı

Kayseri'de polis tarafından durdurulan alkollü sürücü E.Ç., 1.03 promil alkollü ve modifiyeli aracıyla yakalandı. 40 bin TL para cezası kesilen sürücü, cezayı mutlulukla karşılayarak 'sıkıntı yok, devam' dedi. Ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü, 1.03 promil alkollü çıktı. Sürücüye 'alkollü araç kullanmak' ve 'modifiye' suçlarından 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü ceza sonrası 'sıkıntı yok, devam' diyerek, kesilen cezayı mutlulukla karşıladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde polis ekipleri şüphe üzerine E.Ç. yönetimindeki 16 SON 66 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, E.Ç.'nin 1.03 promil alkollü, otomobilinde modifiyeli olduğu belirlendi. E.Ç.'ye alkollü araç kullanmak' ve 'modifiye' suçlarından toplamda 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, E.Ç. ceza tutanaklarını aldıktan sonra kendisini görüntüleyen basın mensubuna 'sıkıntı yok, devam' diyerek, cezayı mutlulukla karşıladı.

E.Ç. hakkında, 1.00 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı için 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
