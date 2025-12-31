Bursa'da alkollü sürücü kazaya neden oldu: Karşı şeride geçen araçta 1 kişi ağır yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Sürücünün 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Nilüfer ilçesi Geçit-Bademli Kavşağı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (51) yönetimindeki 16 ALM plakalı otomobil, Mudanya istikametinden Bursa yönüne doğru seyir halindeyken, sürücünün alkollü olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol üzerindeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
Kazada araçta bulunan Zeynep F. (48) ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik polislerinin yaptığı incelemede sürücü Recep Yonca'nın 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücü işlemlerinin tamamlanması için Organize Sanayi Polis Karakolu'na götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA