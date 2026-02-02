Haberler

Pendik'te kazaya karışan alkollü sürücünün savunması pes dedirtti: "Yerler kaygan, kış lastiğim de var"

Pendik'te kazaya karışan alkollü sürücünün savunması pes dedirtti: 'Yerler kaygan, kış lastiğim de var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Pendik'te alkollü sürücünün neden olduğu kazada 3 araç hasar gördü. Kazada sürücünün dikkat çeken sözleri ve güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti.

İstanbul Pendik'te gece saatlerinde iddiaya göre alkollü sürücünün neden olduğu kazada 3 araçta hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan sürücünün "Araba kaydı, yerler kaygan, kış lastiğim de var" şeklindeki sözleri ise dikkat çekti.

Olay, Pendik Esenler Mahallesi Mercan Sokak'ta önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir araca çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada 34 HCV 969 plakalı otomobil, 06 FRG 132 plakalı Kia marka ve 34 PBD 540 plakalı SUV araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilerek ayakta tedavi edildi. Öte yandan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kazaya karışan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün "Abi araba burada kaydı, yerler kaygan, kış lastiğim de var" şeklindeki sözleri ise pes dedirtti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Giyim devi 11 şubesini kapatma kararı aldı

Kriz büyüyor! Giyim devi 11 şubesini kapatma kararı aldı
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı