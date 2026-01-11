Haberler

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı
Adıyaman'da alkollü sürücünün motosikletiyle yaptığı kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet sulama kanalına düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, alkollü sürücünün kullandığı motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Akpınar Köyü mevkiinde trafik uygulama noktasına 27 R 6974 plakalı motosikletle gelen Bilal K., polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Bilal K. ile motosiklette bulunan Yusuf K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan uygulama noktasından kaçan sürücü Bilal K.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

