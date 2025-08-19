Alkollü Sürücünün Kaçışı Güvenlik Kamerasında

Alkollü Sürücünün Kaçışı Güvenlik Kamerasında
Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek hem duvara çarptı hem de bir tekel bayisine daldı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü, bir motosikletli tarafından kovalandı ve takip sonucu yakalandı.

Olay, gece 23.15 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Plaj yolu sokakta yaşandı. İddiaya göre,17 NB 092 plakalı otomobilin alkollü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarparak ardından sokak üzerinde bulunan tekel bayisine daldı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü çevredekiler tarafından takip edilerek yakalandı. Yaşanan kaza işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptıktan sonra tekel bayisine daldığı ve kaçtığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Alkollü sürücü kaçtı, motosikletli kovaladı

Kaza yerinden kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli, sürücüyü kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, ara sokaklardan kaçmaya çalışan şüphelinin peşine takılan motosikletlinin o anları yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
