Alkollü Sürücünün Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı otomobildeki 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yüceler Mahallesi Ordu-Samsun Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan E.A. idaresindeki 55 ASB 634 plakalı otomobile, aynı istikamette ve arkasında gelmekte olan Adem Ü. idaresindeki 53 AL 186 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle E.A.'nın kullandığı otomobilinde eşi D.A. ve kendisi yara almazken, arka koltuğunda oturan kızı Derin Su Akın (7) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Derin Su Akın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi

Öte yandan sürücü Adem Ü.'nün alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kazaya sebebiyet veren sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU