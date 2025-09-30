Haberler

Alkollü Sürücünün Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Alkollü Sürücünün Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı otomobildeki 7 yaşındaki çocuk, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada sürücünün alkollü olduğu öğrenildi ve tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı otomobildeki 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yüceler Mahallesi Ordu-Samsun Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan E.A. idaresindeki 55 ASB 634 plakalı otomobile, aynı istikamette ve arkasında gelmekte olan Adem Ü. idaresindeki 53 AL 186 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle E.A.'nın kullandığı otomobilinde eşi D.A. ve kendisi yara almazken, arka koltuğunda oturan kızı Derin Su Akın (7) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Derin Su Akın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi

Öte yandan sürücü Adem Ü.'nün alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kazaya sebebiyet veren sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir'deki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.