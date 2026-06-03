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Alkollü sürücünün kullandığı araç askeri birliğin bahçesine uçtu

Alkollü sürücünün kullandığı araç askeri birliğin bahçesine uçtu
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 2.70 promil alkollü sürücü Ferhat Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla 6 metre yükseklikten Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi'nin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te alkollü sürücünün kullandığı araç askeri birliğin bahçesine uçtu.

Kaza; Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğüt-Bilecik karayolunda seyir halindeki 11 AAE 376 plakalı otomobil sürücü Ferhat Ş., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 6 metre yükselliğindeki şarampolden Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın çevre emniyet sahası içerisine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yapılan kontrollerde sürücü Ferhat Ş.'nin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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