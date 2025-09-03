Alkollü Sürücüler Sokak Ortasında Kavga Etti

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen 2 sürücü, sokak ortasında tartışmaya başladı. Birbirlerine tekme ve tokatla saldıran şahıslar daha sonra birbirlerinin kafasında alkol şişesi kırdı. Sokak üzerinde yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bayrampaşa Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan 2 sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen sürücüler arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme yumruklarla saldırdı. Hızını alamayan şahıslar daha sonra birbirlerinin kafasında şişe kırdı.

Sokakta yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik ise çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. - İSTANBUL