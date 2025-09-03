Haberler

Alkollü Sürücüler Sokak Ortasında Kavga Etti

Alkollü Sürücüler Sokak Ortasında Kavga Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bayrampaşa’da alkollü iki sürücü arasında bir tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek tekme tokat ve alkol şişesiyle birbirlerine saldırmaya kadar gitti. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen 2 sürücü, sokak ortasında tartışmaya başladı. Birbirlerine tekme ve tokatla saldıran şahıslar daha sonra birbirlerinin kafasında alkol şişesi kırdı. Sokak üzerinde yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bayrampaşa Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan 2 sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen sürücüler arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme yumruklarla saldırdı. Hızını alamayan şahıslar daha sonra birbirlerinin kafasında şişe kırdı.

Sokakta yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik ise çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla transfer edilmişti! Bahis yapan Türk forvete unutamayacağı ceza

Bahis yapan Türk forvete unutamayacağı ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.