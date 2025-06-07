Alkollü Sürücüden Kaçış Yok: '15 Dakika Bekleyelim' Demesiyle Ceza Kesildi

Alkollü Sürücüden Kaçış Yok: '15 Dakika Bekleyelim' Demesiyle Ceza Kesildi
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Bursa'da alkollü sürücü, polis uygulamasını görünce kaldırıma çıkmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayıp alkollü olduğunu itiraf etti ve 0.60 promil alkollü çıkınca toplam 48 bin 621 lira para cezası aldı.

Uygulamayı görünce kaldırıma çıktı, yine kaçamadı

"Alkollüyüm, 15 dakika bekleyelim"

Polisten alkollü sürücüye tokat gibi cevap: "6 ay ehliyetini almamız fayda etmemiş"

BURSA - Bursa'da uygulama yapan ekipleri gören alkollü sürücü, kaldırıma çıkarak kaçmayı denedi. Kaçamayacağını anlayan sürücü, polis ekiplerine alkollü olduğunu itiraf etti. Alkollü sürücünün ehliyetini 1 ay önce yine alkolden kaptırdığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda alkol denetimleri yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekiplerini gören 34 EH plakalı otomobil, manevra yaparak kaldırıma çıktı. Polis ekiplerinin dikkatiyle durdurulan araç sürücüsü, alkolmetreyi üflemek istemedi.

"Aldım aldım alkol aldım"

Alkolmetreyi hazırlayan polis memurunu gören alkollü sürücü Murat Y., "Aldım aldım, alkol aldım. Ehliyetimi daha yeni kaptırdım. Bir yıl olmadı" dedi. Polis memuru, alkolmetreyi üflemezse aracının bağlanacağını söyledi. Bunun üzerine Murat Y., "Yapmayın 6 ay yedim, tamam eyvallah" demesiyle beraber trafik polisi, "Demek ki 6 ayda bir şey fark etmemiş" diye cevap verdi. Kaçamayacağını anlayan Murat Y., "15 dakika bekleyelim. Hata yaptım. Şuanda yapma. Alkollüyüm. Ben diyorum ki 10 dakika bekleyelim. Üflersem çıkacak. 2 tane bira içtim. Şuan alkollüyüm. Tamam üfleyeyim abi sıkıntı yok" dedi. Polis memurunun bir şans daha tanımasıyla alkolmetreye üfleyen Murat Y., 0.60 promil alkollü çıktı. Murat Y.'ye toplam 48 bin 621 lira para cezası kesildi. Öte yandan, Murat Y.'nin yaklaşık 1 ay önce yine alkolden ehliyetini kaptırdığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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