Haberler

Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 2 polis yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolünü kaybedip park halindeki polis aracına çarparak kazaya neden oldu. İki polis memurunun yaralandığı kazada sürücü gözaltına alındı.

Hatay'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak polis aracına çarptı ve kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra sabit bekleyen park halindeki polis aracına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen sürücüyse gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
Napoli'den Galatasaray'a dev jest

Napoli'den Galatasaray'a görülmemiş jest
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar