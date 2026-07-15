Alkollü sürücü önce bariyerlere, ardından seyir halindeki taksiye çarptı

Manavgat-Alanya kara yolunda alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce bariyerlere ardından da taksiye çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve 1.98 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat- Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Ahmet G.'nin kullandığı 07 LLY 94 plakalı otomobil Nifrit Köprüsü'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra aniden sol şeride yöneldi. Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İsmail A.'nın kullandığı 07 T 4742 plakalı taksi ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ahmet G.'nin 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Aracın kontrolden çıkarak bariyerlere ve ardından taksiye çarptığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı