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Nevşehir'de Alkollü Sürücü Kuryenin Ölümüne Neden Oldu

Nevşehir'de Alkollü Sürücü Kuryenin Ölümüne Neden Oldu
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Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 27 yaşındaki kurye hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 3.29 promil alkollü olduğu belirlenirken, toplam 397 bin 246 lira ceza kesildi ve gözaltına alındı.

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki kurye hayatını kaybetti.

Kaza Nevşehir-Niğde yolu kavşağında, Milli İrade Caddesi Tahta Büfeler önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö.'nün kullandığı 07 BVM 924 plakalı otomobil ile K.P.'nin kullandığı 50 AFY 619 plakalı motosiklet çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen K.P., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3.29 promil alkollü çıktı, 397 bin 246 lira ceza uygulandı

Otomobil sürücüsü Ö.Ö. hakkında ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi kapsamında 3.29 promil alkollü araç kullanmak, 36/3-b maddesi kapsamında sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, 91'inci madde kapsamında aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak ve 81/1-d-3 maddesi kapsamında yetkililer gelinceye kadar kaza yerinden ayrılmak suçlarından işlem yapıldı. Öz'e toplam 397 bin 246 lira trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 7 yıl daha el konuldu ve belgesinin 2049 yılına kadar geri alınmış olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü Ö.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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