Alkollü Sürücü Makas Atarken Kazaya Neden Oldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü bir sürücü, makas atma girişimi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir araca çarptı. Kazada iki yolcu yaralanırken, sürücü 1.60 promil alkollü olarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü sürücü, aracıyla seyir halindeyken makas atmaya çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir araca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.M. isimli sürücü, alkollü şekilde kullandığı araçla trafikte makas atmaya başladı. Bir süre sonra aracının kontrolünü kaybeden sürücü, başka bir otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kazada, A.M.'nin aracında yolcu olarak bulunan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan alkol testinde sürücünün 1.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.M. hakkında yasal işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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