Polisten kaçan alkollü sürücü, polis aracında bineceği yeri beğenmedi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü M.Ç. kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.33 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplamda 515 bin TL ceza kesildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanırken yapılan kontrollerde 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. 'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alınan sürücü, polis otosunda arka tarafta gitmek istemeyerek yolcu koltuğuna binmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.Ç. (41) yönetimindeki 38 PL 692 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan M.Ç., kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak'ta yakalandı. Bölgeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, M.Ç.'nin 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. M.Ç.'ye 'dur ihtarına uymama', ikinci kez 'alkollü araç kullanma', 'ters yönden ilerleme', 'kırmızı ışık ihlali ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullanma' suçlarından toplamda 515 bin TL idari para cezası yazıldı.

Öte yandan, 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen M.Ç., polis aracında arka kısma binmek istemeyerek yolcu koltuğunda gitmek istedi. - KAYSERİ

