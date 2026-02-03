Haberler

Kaza yapan alkollü sürücü, "Hepinizden özür diliyorum" diyerek hastaneye gitmeyi reddetti

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün, kırmızı ışıkta duran bir servis minibüsüne çarpması sonucu yaşanan kaza sonrası sürücü, sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta duran servis minibüsüne arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin yaralı olabileceğini değerlendirdiği otomobil sürücüsü, ekiplerin dakikalarca dil dökmesine rağmen, "Hepinizden özür diliyorum" diyerek hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi ışıklar mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı yönüne seyreden M.C. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta duran M.G. idaresindeki servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonra olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaralı olabileceğini değerlendirdiği otomobil sürücüsü M.C., ekiplerin dakikalarca dil dökmesine rağmen, "Size rahatsızlık verdiğim için, hepinizden çok özür diliyorum, çok iyi durumdayım, benim bir şeyim yok" diyerek hastaneye gitmeyi reddetti.

Kazayla ilgili konuşan servis şoförü M.G. ise, "Işıkta durmuştum, ansızın çarptı ve 3 metre kaydık. Kafam arkaya sarsıldı" dedi.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan otomobil sürücüsü M.C., işlemleri için karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ

