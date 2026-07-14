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"Ceza yerine aracını yaptırayım" teklifinde bulunan alkollü sürücü polisi görünce kaçtı

'Ceza yerine aracını yaptırayım' teklifinde bulunan alkollü sürücü polisi görünce kaçtı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı maddi hasarlı kazanın ardından alkollü olduğu öne sürülen sürücü, karşı taraftaki sürücüye ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti. Polisi görünce kaçan sürücü için yakalama çalışması başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı maddi hasarlı kazanın ardından alkollü olduğu öne sürülen sürücü, karşı taraftaki sürücüye ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti. Polisi görünce olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Akçasu TOKİ Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Osman A. idaresindeki 78 TV 084 plakalı hafif ticari araç ile 06 JZ 055 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çağrılmasını istemeyerek karşı taraftaki sürücüye, ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti. Taraflar arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü, ekipler olay yerine ulaşmadan saniyeler öncesinde kaza yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil plakasına çeşitli maddelerden 51 bin 662 TL para cezası kesildi.

Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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