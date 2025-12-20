Haberler

Kaza yapan otomobil refüjde terk edilmiş bulundu

Kaza yapan otomobil refüjde terk edilmiş bulundu
Güncelleme:
Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda alkollü bir sürücü bariyerlere çarparak kazaya neden oldu. Sürücüye 9 bin 268 TL ceza ve 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Antalya- Alanya D-400 Karayolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra refüjde bırakılan otomobilin sürücüsü, ekiplerin çağırmasıyla olay yerine geldi. 1.29 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Yemişli Mesire Alanı karşısında meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobil olay yerinde terk edildi. Kazayı fark eden bir vatandaş, refüjde otomobili görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, otomobilin içerisinde ve çevresinde sürücüye ulaşamadı. Yapılan inceleme sırasında olay yerine gelen bir vatandaş, aracın yakınına ait olduğunu ve sürücünün kimliğini bildirdi.

Trafik ekiplerinin telefonla çağırması üzerine olay yerine gelen sürücü E.Ç.'nin yapılan alkol kontrolünde 1.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA

