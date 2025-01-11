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Alkollü Sürücü Duvarı Yıkarak Bahçeye Uçtu: 4 Yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobili, bir çiftlik evinin bahçe duvarını yıkarak içeriye uçtu. 4 kişi yaralanırken, sürücünün 1,90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü Tofaş duvarı yıkıp bahçeye yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil evin bahçe duvarını yıkıp içeriye uçtu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkıp bir çiftlik evinin bahçe duvarını yıkıp bahçeye yuvarlanan Fiat marka otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücünün 1,90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saat 07.30'da Bayındır Mahallesinde yaşandı. Berkay Bozkurt idaresindeki 34 VT 7760 plakalı Fiat Albea otomobil, Karamürsel yolu üzerinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını yıkarak içeriye uçtu. Takla atarak ters dönen otomobil bahçedeki bir zeytin ağacına çarparak durdu. Sürücü Berkay Bozkurt, ile otomobilde bulunan Hüseyin Aktaş (23), Oğuzhan Kılıç ve Süleyman Tetikyaralandı. 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı. Otmobil sürücüsü Berkay Bozkurt'un yapılan kontrolünde 1,90 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü Sürücü Duvarı Yıkarak Bahçeye Uçtu: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KARATEKİN - 3.Sayfa
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