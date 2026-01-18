Haberler

Elazığ'da alkollü şahıs çaldığı araçla kaza yaptı

Güncelleme:
Elazığ'da alkollü bir kişi, çaldığı ticari taksiyle bankanın para çekme ünitelerine çarparak kaza yaptı. Olayda yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.

Elazığ'da alkollü bir şahıs, çaldığı ticari taksiyle bir bankanın para çekme ünitelerinin olduğu kısma çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahıs park halindeki 23 T 0654 plakalı taksiyi çalarak kaçtı. Panikleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankaya ait para çekme ünitelerinin olduğu kısma çarptı. Kazada yaralanan olmazken, taksiyi çalan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

